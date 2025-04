Die Europäische Kommission reagierte umgehend auf Trumps Entscheidung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte „tiefes Bedauern“ und kündigte an, die Maßnahme gemeinsam mit weiteren Optionen zu analysieren. Gleichzeitig bekräftigte sie das Festhalten an einer diplomatischen Lösung des Konflikts: „Als große Handelsmacht und starke Gemeinschaft von 27 Mitgliedstaaten werden wir gemeinsam unsere Arbeitnehmer, Unternehmen und Verbraucher in der gesamten Europäischen Union schützen.“ Die EU will ihre wirtschaftlichen Interessen wahren und gleichzeitig die Gesprächskanäle zu Washington offenhalten.

>>> Auto-Produktion in Nordamerika: Wie deutsche Autobauer auf drohende US-Zölle reagieren

In Deutschland riefen die angekündigten Zölle deutliche politische Reaktionen hervor. Armin Laschet (CDU), außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, forderte eine koordinierte Reaktion der EU: „Die Antwort kann nur europäisch sein, da Außenhandel in EU-Zuständigkeit liegt.“ Die VDA-Präsidentin Hildegard Müller sprach von einem „fatalen Signal“ für freien und regelbasierten Handel. Sie plädierte für rasche bilaterale Gespräche zwischen der EU und den USA mit dem Ziel eines stabilen Handelsabkommens.

Ökonomisch dürfte die Maßnahme kurzfristig jedoch nur moderate Effekte auf die deutsche Wirtschaft haben. Laut einer dem Handelsblatt vorliegenden Analyse des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) würde das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) lediglich um 0,18 % sinken. IfW-Ökonom Julian Hinz, Professor an der Universität Bielefeld, erklärt: „Auch wenn die Autoindustrie global sehr sichtbar ist und ein Zollsatz von 25 Prozent im historischen Vergleich sehr hoch ist – außerhalb Nordamerikas bleiben die gesamtwirtschaftlichen Effekte überschaubar.“

Entscheidend sei, dass viele deutsche Automobilhersteller in den letzten Jahren ihre Produktionskapazitäten in den USA erweitert haben. Dadurch könnten die direkten Auswirkungen auf Exporte und Beschäftigung in Europa begrenzt bleiben.