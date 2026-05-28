Baumanager-Ranking Österreich : Top-100 Baumanager: Diese Namen prägen Österreichs Bauwirtschaft 2026

28.05.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Österreichs Bauwirtschaft lebt von Kapital, Kontakten und strategischen Allianzen. Das neue Top-100-Ranking zeigt datenbasiert, welche Entscheidungsträger über besonders starke Netzwerke verfügen – und wie sich Einfluss in der Branche messbar machen lässt. Die Analyse gibt Einblicke in ein Geflecht aus Unternehmen, Funktionen und Verbindungen, das weit über einzelne Vorstandssessel hinausreicht.
Österreichs Bauwirtschaft im Netzwerk-Check: Das neue Top-100-Ranking zeigt, welche Managerinnen und Manager die Branche besonders stark prägen.

Österreichs Bauwirtschaft im Netzwerk-Check: Das neue Top-100-Ranking zeigt, welche Managerinnen und Manager die Branche besonders stark prägen.

- © Industriemagazin (KI-generiert) nach Porr/IGO/Wienerberger

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Erstveröffentlichung
28.05.2026
Letzte Aktualisierung
28.05.2026
Daniel Pohselt