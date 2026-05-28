Humanoide Roboter in der Industrie : Humanoide Roboter: Nvidia wird zum Schlüssel für Semperits ehrgeizige Roboterpläne

28.05.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Humanoide Roboter könnten bei Semperit bald körperlich belastende Tätigkeiten in der Produktion übernehmen – von schweren Spindeln bis zu anstrengenden Arbeiten an Mischanlagen. Doch der eigentliche Knackpunkt liegt nicht in der Hardware, sondern im teuren KI-Training: Dafür wird Nvidia-Technologie zur strategischen Schlüsselfrage.
Semperit Humanoid

Humanoide Roboter werden bereits in Produktionsumgebungen getestet. Bei Semperit stellt sich nun die Frage, welche Rolle Nvidia-Rechenleistung beim KI-Training solcher Systeme spielt.

- © Semperit

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Erstveröffentlichung
28.05.2026
Letzte Aktualisierung
28.05.2026
Daniel Pohselt