Wenn Andreas Raml über humanoide Roboter spricht, geht es ihm nicht um die bekannten Videos aus dem Netz. Nicht um Maschinen, die tanzen, springen oder als technologische Machtdemonstration über Messebühnen laufen. Der Director Group IT von Semperit interessiert sich für einen deutlich nüchterneren Einsatzfall: körperlich belastende Tätigkeiten in der industriellen Produktion, die schwer zu automatisieren sind und für die Unternehmen immer schwieriger Personal finden.

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Bei Semperit läuft dazu ein Projekt, das noch nicht als großflächige Einführung zu verstehen ist, wohl aber als ernsthafter Versuch, die Technologie auf konkrete Anwendungen am Shopfloor zu bringen. Raml beschreibt das Vorhaben als schrittweisen Aufbau von Fähigkeiten: zuerst einfache Handgriffe, dann komplexere Abläufe, am Ende möglicherweise Tätigkeiten, die bisher menschliche Flexibilität erfordern.„Es geht um konkrete Anwendungsfälle, wo wir humanoide Roboter am Shopfloor einsetzen wollen“, sagt Raml. Der Ausgangspunkt sei nicht die Faszination an der Technologie allein, sondern eine sehr praktische Frage: Welche Tätigkeiten in bestehenden Fabriken sind so gestaltet, dass klassische Automatisierung nur schwer oder teuer greift - und wo könnte ein neuartiger Roboter einen Nutzen bringen?