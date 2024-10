Die Bauindustrie steht vor großen Herausforderungen, und Poloplast bleibt davon nicht unberührt. „Steigende Kosten und Fachkräftemangel machen den Markt nicht leichter“, so Neuber. Um diesen Entwicklungen zu begegnen, will das Unternehmen verstärkt auf innovative Produkte setzen. Besonders die Entwicklung von „Zero-Failure“-Produkten, die im Baugewerbe immer stärker nachgefragt werden, spielt dabei eine Schlüsselrolle.



Ein Pfeiler der neuen Strategie ist die verstärkte Internationalisierung des Geschäfts. Poloplast will sich künftig stärker außerhalb des DACH-Raums positionieren, Skandinavien, Westeuropa und Südeuropa stehen im Fokus. „Unser Hausabflussrohrsystem POLO-KAL XS, das seit 15 Jahren erfolgreich am Markt ist, bietet großes Potenzial für die internationale Expansion“, erklärt Hessenberger. Wie schnell Produkte abseits des Rohres ins Portfolio finden könnten? Neuber: "Eine Akquisition wollen wir in diesem Zusammenhang nicht ausschließen. Nachsatz: "Dazu gehören immer zwei".