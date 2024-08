Den Erfolg teilt das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern und zahlt eine Mitarbeiterbeteiligung in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro aus. „Wir möchten uns für das außerordentliche Engagement unserer Mitarbeitenden und für ihre spürbare Einsatzbereitschaft bedanken. Nur dadurch war dieses Rekordergebnis möglich“, betont Scheuch. "Um auch in Zukunft an der Spitze der Umwelttechnik zu bleiben, investieren wir kontinuierlich in innovative Entwicklungen. Wir setzen klar auf Digitalisierung, CO2-Reduktion und Innovation. Unsere Prozesse und Systeme werden optimal auf die nächste Unternehmensgröße ausgerichtet“, erläutert Scheuch.