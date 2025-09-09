Green Tech Österreich : Nachhaltigkeit in der Industrie: So radikal transformieren diese Unternehmen ihre Produktion

09.09.2025
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Acht Industrieunternehmen zeigen, wie echte Nachhaltigkeit in der Praxis funktioniert – mit innovativen Technologien, CO₂-Einsparungen und radikalen Umbauten in der Produktion. Diese Projekte setzen neue Standards für die grüne Transformation.

Inhalt

Aerial view of an industrial facility surrounded by lush green trees, showcasing blend of nature and industry. image captures intricate network of pipes and storage tanks.

Wie können österreichische Unternehmen erfolgreich nachhaltige Innovationen umsetzen und Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln? 

- © VERTEX SPACE - stock.adobe.com

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 4,80
Erstveröffentlichung
09.09.2025
Letzte Aktualisierung
09.09.2025
Daniel Pohselt