BYD geht mit einer Mischung aus neuen und bewährten Modellen an den Start, um den europäischen Markt weiter aufzumischen. In der Einstiegsklasse bringt der chinesische Hersteller mit dem Dolphin Surf eine für Europa angepasste Version des in China extrem erfolgreichen Seagull auf den Markt. Der Kleinwagen ist mittlerweile in mehreren europäischen Ländern gelistet, etwa in Österreich und Deutschland – zu Preisen ab rund 19.990 Euro. In China wird das Fahrzeug als Seagull schon ab etwa 9.000 Euro angeboten, doch aufgrund technischer Anpassungen, höherer Sicherheitsanforderungen und Transportkosten liegt der europäische Preis deutlich höher. Der Dolphin Surf ergänzt damit die bestehende Dolphin-Modellfamilie und soll im europäischen A-Segment unter anderem mit dem Hyundai Inster und künftigen Elektro-Kleinwagen von Renault und Dacia konkurrieren.

>>> Elektroauto-Boom vor dem Aus? Chinas Autobauer kämpfen mit Überproduktion

Im Laufe des Jahres 2025 soll auch der neue Kompakt-SUV Atto 2 nach Europa kommen. Erste Länder, darunter Österreich, haben den Verkaufsstart bereits für Ende 2025 / Anfang 2026 angekündigt. Preislich wird der Atto 2 voraussichtlich ab etwa 30.000 Euro starten. Detaillierte Ausstattungsvarianten wurden von BYD bislang nicht umfassend veröffentlicht. Es wird jedoch erwartet, dass das Modell – ähnlich wie andere BYD-Fahrzeuge – mit umfangreicher Serienausstattung, darunter Wärmepumpe, Panoramadach und großem Zentralbildschirm, ausgerüstet ist. In seinem Segment trifft der Atto 2 auf Konkurrenten wie den Peugeot e-2008, den Citroën ë-C3 Aircross und den Kia EV3.

Mit dem Sealion 7 hat BYD zudem ein Modell in der höheren Mittelklasse eingeführt. Der vollelektrische SUV ist in Europa bereits bestellbar und wird in verschiedenen Varianten – Comfort, Design und Excellence – angeboten. In Österreich startet der Sealion 7 aktuell bei rund 46.990 Euro. Ziel ist es, mit diesem Modell dem erfolgreichen Tesla Model Y Konkurrenz zu machen – sowohl in puncto Reichweite als auch Ausstattung.

Auch im Premiumsegment plant BYD den Markteintritt mit neuen Marken. Die Luxusmarke Denza, die ursprünglich als Joint Venture mit Mercedes-Benz gegründet wurde und sich seit 2024 vollständig im Besitz von BYD befindet, soll ab 2026 auch auf ausgewählten europäischen Märkten erhältlich sein. Die offizielle Vorstellung des ersten Denza-Modells für Europa erfolgte auf der Brera Design Week in Mailand im April 2025. Die Marke soll mit elektrifizierten Vans und SUVs vor allem gegen Premiumhersteller wie Mercedes, Audi und Lexus antreten.

Die zweite BYD-Marke für das Luxus- und Performance-Segment ist Yangwang. Sie konzentriert sich auf größere SUVs und Offroad-Fahrzeuge wie den Yangwang U8. Ein offizieller Marktstart in Europa ist bislang aber nicht bestätigt, und die Modelle werden derzeit vor allem in China angeboten. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass mittelfristig auch Europa als Zielmarkt in Betracht gezogen wird.