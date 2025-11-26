Seit drei Jahren müht sich BYD nun damit ab, in der Bundesrepublik E-Autos zu verkaufen. Ausgerechnet auf dem größten Automarkt Europas – läuft es für BYD bislang alles andere als rund.



2022 hatte der damalige Europachef Michael Shu das Ziel ausgegeben bis 2026 jährlich 120.000 Autos zu verkaufen. Zwei Jahre später? Waren es nicht einmal 3.000.

Im ersten Halbjahr 2025 entfielen 6.300 Neuzulassungen auf BYD – geplant war ein Jahresabsatz von 50.000 Autos, inzwischen ist klar: die Zielvorgabe ist – wieder einmal – völlig unerreichbar.

Der Marktanteil liegt bei bei unter einem halben Prozent. Eine Demütigung für Chinas Autochampion, dem Weltmarktführer bei E-Autos.