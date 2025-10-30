Trotz anhaltender Chipengpässe rechnet Volkswagen auch in der kommenden Woche nicht mit Produktionsunterbrechungen. „Nach heutigem Stand sei die Produktion auch in der kommenden Woche an allen deutschen Standorten abgesichert“, teilte der Konzern in Wolfsburg mit. Dies gelte ebenso für die Marken Audi, Porsche und VW Nutzfahrzeuge, wie ein Sprecher auf Nachfrage erklärte.

Wie sich die Situation darüber hinaus entwickelt, lasse sich derzeit jedoch nicht sicher einschätzen. „Vor dem Hintergrund der dynamischen Lage können kurzfristige Auswirkungen auf das Produktionsnetzwerk des Volkswagen-Konzerns jedoch weiterhin nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden“, so der Sprecher weiter.

