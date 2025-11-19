Der deutsche Robotik-Spezialist Agile Robots plant, ab Anfang des kommenden Jahres humanoide Roboter in Serienfertigung zu produzieren. Wie das Unternehmen mitteilt, soll der sogenannte Agile One im oberbayerischen Fürstenfeldbruck hergestellt werden. Der Roboter verfügt über Arme, Beine und einen Kopf und erinnert in seiner Bauweise an den menschlichen Körper. Er ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und soll sowohl mit anderen Maschinen als auch mit Menschen zusammenarbeiten können.

>>> Künstliche Intelligenz in Aktion: So soll Robotik Österreichs Industrie retten

Dabei wird der Agile One von einem auf Industriedaten trainierten KI-Modell unterstützt. Zudem ist er mit einer besonders präzisen Roboterhand ausgestattet – laut Agile Robots handelt es sich dabei um „die weltweit präziseste“. Der Roboter ist darüber hinaus in der Lage, mit Menschen zu kommunizieren. In einem von Agile Robots veröffentlichten Video ist zu sehen, wie ein Mitarbeiter mit dem Roboter ein Gespräch führt. Angaben zur geplanten Stückzahl sowie zur Zahl der Beschäftigten in der neuen Fertigung machte das Unternehmen bislang nicht.