Durch die Integration des Anlagenbau-Know-hows will das Start-up seine Rolle innerhalb der industriellen Wertschöpfungsketten ausweiten. Die frühere Thyssenkrupp-Sparte, deren Wurzeln bis in die 1950er-Jahre reichen, wird unter dem neuen Namen Krause Automation weitergeführt und soll künftig auch für Kunden außerhalb des Automobilsektors – etwa aus der Elektronikindustrie – Lösungen entwickeln. Der Kaufpreis wurde nicht öffentlich gemacht.

Besonders für bestehende Industriekunden sieht das Unternehmen Vorteile. Viele Fertigungsstätten sind bereits stark automatisiert, benötigen jedoch flexible Lösungen für manuelle Tätigkeiten, Materialflüsse oder spezialisierte Montagearbeiten. Agile Robots setzt dabei auf sogenannte physische KI – die Kombination aus robotischer Hardware und intelligenten Softwaremodellen –, um bestehende Prozesse weiter zu optimieren.

Parallel treibt das Unternehmen die Entwicklung seines humanoiden Roboters Agile One voran, der ab kommendem Jahr in Deutschland gefertigt werden soll. Das System basiert auf einer KI-Software, die mit umfangreichen realen Industriedaten trainiert wurde, und nutzt die firmeneigene Roboterhand. Der Roboter ist darauf ausgelegt, vielseitige Aufgaben zu übernehmen – von Bedien- und Rüsttätigkeiten bis hin zum Materialtransport.

