Inmitten wirtschaftlicher Unsicherheiten, Fachkräftemangel und internationalem Wettbewerbsdruck setzen Unternehmen auf Künstliche Intelligenz. Die Technologie übernimmt repetitive Tätigkeiten, wertet riesige Datenmengen aus – und entscheidet zunehmend mit. Doch was heute als Effizienzgewinn gefeiert wird, hat tiefgreifende Konsequenzen: Der Arbeitsmarkt steht vor einer Zeitenwende.

>>> Künstliche Intelligenz (KI) gilt als Schlüsseltechnologie der Zukunft. Dennoch zeigt sich: In vielen Unternehmen ist der Weg zu einer durchdachten und breit angelegten Nutzung noch weit.

Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der deutschen Wirtschaft wird in den kommenden Jahren in zahlreichen Unternehmen voraussichtlich zu einem signifikanten Stellenabbau führen. Laut einer aktuellen Umfrage des Münchner Ifo-Instituts rechnen 27,1 Prozent der befragten Firmen damit, dass KI innerhalb der nächsten fünf Jahre Arbeitsplätze überflüssig machen wird.

Besonders stark betroffen scheint der industrielle Sektor, der als tragende Säule der deutschen Wirtschaft gilt. Hier erwartet mehr als ein Drittel (37,3 Prozent) der Unternehmen einen durch KI verursachten Arbeitsplatzabbau. Auch im Einzel- und Großhandel zeigt sich ein überdurchschnittlicher Trend: Knapp 30 Prozent der Handelsunternehmen rechnen mit einem Rückgang ihrer Mitarbeiterzahlen durch den zunehmenden KI-Einsatz im Handel.