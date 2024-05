Die Anforderungen, die moderne Intralogistik an die eingesetzten Antriebe stellt, sind hoch: Sie müssen oft unter sehr beengten Verhältnissen beträchtliche Kräfte freisetzen, auch im Dauer- oder Stop-and-go-Betrieb zuverlässig arbeiten und dabei häufig auch noch hochpräzise positionieren. Effizienz und Schnelligkeit spielen eine wichtige Rolle, schließlich müssen in großen Lagern täglich viele tausend Aufträge verarbeitet werden. Und in Zukunft könnten die Einsatzgebiete sogar noch umfassender werden: Denn durch den Einsatz von Drohnen und Robotern wird auch die individuelle Auslieferung von Waren zunehmend automatisiert.