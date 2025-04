US-Präsident Donald Trump hat neue Schutzzölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA bekannt gegeben. Mit der Unterzeichnung entsprechender Dekrete setzte Trump ein zentrales Wahlkampfversprechen um: Die Importzölle sollen die Handelspraktiken anderer Länder spiegeln, die ähnliche Abgaben auf US-Exporte erheben. Das genaue Datum des Inkrafttretens der Zölle blieb zunächst offen. Laut Berichten mehrerer US-Medien, die sich auf Regierungskreise berufen, könnten die Maßnahmen bereits am 4. März starten.

>>> Warum wir keine Angst vor einem Handelskrieg und Trump-Zöllen haben müssen: Eine Datenanalyse

„Heute vereinfache ich unsere Zollstruktur für Stahl und Aluminium“, erklärte Trump im Weißen Haus. „Das ist ein großer Schritt.“ Trump betonte, dass diese Maßnahmen dazu beitragen würden, Amerikas Wirtschaft zu stärken und Wohlstand zurückzubringen. Grundsätzlich seien keine Ausnahmen oder Befreiungen von den Zöllen geplant. Allerdings deutete der Präsident bei den Stahlzöllen eine mögliche Sonderregelung für Australien an.

Darüber hinaus erwägen die USA die Einführung weiterer Schutzzölle auf Fahrzeuge, Mikrochips und pharmazeutische Produkte. Trump zeigte sich unbeeindruckt von potenziellen Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder: „Ich habe kein Problem damit, wenn andere Länder reagieren“, sagte der Präsident.

Während eines Flugs mit der Air Force One erklärte der Republikaner am Sonntag (Ortszeit), dass die Zölle alle Länder betreffen werden – auch enge Handelspartner wie Kanada und Mexiko sind von Ausnahmen ausgeschlossen. Zusätzlich will Trump sogenannte „gegenseitige Zölle“ einführen.