Die Produktionszahlen verdeutlichen die Bedeutung Mexikos für die deutschen Autobauer: Volkswagen betreibt in Puebla ein großes Werk, in dem Modelle wie der Tiguan produziert werden, der auf dem US-Markt äußerst beliebt ist. BMW fertigt in San Luis Potosí den 3er BMW, ein Modell, das weltweit gefragt ist. Audi wiederum stellt in San José Chiapa den Q5 her, ein beliebtes SUV, das zu den meistverkauften Modellen des Unternehmens zählt.

Zusammen erreichen diese Werke eine Jahresproduktion von mehr als 650.000 Fahrzeugen. Laut Audi gehen davon beeindruckende 98 Prozent in den Export. Bemerkenswert ist, dass rund 40 Prozent der in Mexiko produzierten Fahrzeuge direkt in die USA geliefert werden. Diese Abhängigkeit vom US-Markt macht die deutsche Autoindustrie besonders verwundbar gegenüber Trumps geplanten Importzöllen. Sollte es zu einer Umsetzung der Pläne kommen, könnten erhebliche wirtschaftliche Belastungen auf die Unternehmen zukommen, insbesondere durch steigende Kosten und mögliche Marktverluste.

Laut einer Schätzung des ifo Instituts könnten Trumps geplante Basiszölle von 20 Prozent auf US-Importe aus der EU allein in Deutschland einen wirtschaftlichen Schaden von etwa 33 Milliarden Euro verursachen. Dies würde einen Rückgang der deutschen Exporte in die USA um rund 15 Prozent bedeuten.