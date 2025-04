Oberösterreichs Autozulieferindustrie will Wahlkampfankündigungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump über höhere Importzölle, insbesondere auf Autos, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommentieren. Der Stahlkonzern voestalpine hofft darauf, "dass die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Europa und der USA auch in Zukunft fortgesetzt und weiter gestärkt wird".



"Angesichts der zahlreichen Konflikte und der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen wird eine konstruktive Zusammenarbeit auf globaler Ebene nochmals an Bedeutung gewinnen", wünschte sich voestalpine-Konzernchef Herbert Eibensteiner "vor allem raschen handelspolitischen Konsens zwischen den USA und der EU, um wieder Planungssicherheit für Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks herzustellen". Die Voest habe die lokale Wertschöpfung an ihren 49 US-amerikanischen Standorten - mit rund 3.000 Beschäftigten - in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt in der Weiterverarbeitung ausgebaut und könnte von einem Wirtschaftsprogramm weiter profitieren.

>>> Voestalpine: 70-Millionen-Euro-Investition für den nordamerikanischen Markt

Zurzeit werde die Produktion der voestalpine in Indiana um 70 Mio. Euro (78 Mio. Dollar) und 110 Arbeitsplätze erweitert, weil neue langfristige Verträge mit zwei Lkw-Herstellern für den nordamerikanischen Markt abgeschlossen worden seien. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte das Linzer Unternehmen in den Vereinigten Staaten laut Eigenangaben einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro, das entsprach rund 11 Prozent des Konzernumsatzes von 16,7 Mrd. Euro. In den vergangenen Jahren wurden rund 1,4 Mrd. Euro in den USA investiert.