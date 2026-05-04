Case Study : Skalierbare Lagerliftsystemlösung bei WFL sorgt für viel Material auf wenig Fläche
Als weltweit einziger Hersteller konzentriert sich WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG aus dem oberösterreichischen Linz ausschließlich auf die Produktion multifunktionaler Dreh-Bohr-Fräszentren. Bei jeder einzelnen dieser unter der Marke „Millturn“ angebotenen Komplettbearbeitungsmaschinen handelt es sich um Sondermaschinen. Folglich wird der derzeit vorgehaltene, rund 30.000 aktive Artikel umfassende Lagervorrat inklusive Ersatzteile, zukünftig weiter kontinuierlich steigen.
Prozessveränderungen im Fokus
Alexander Hofmann ist 2019 als Head of Logistics Operation bei WFL eingestiegen. Seine Aufgabe ist es, den steigenden logistischen Herausforderungen gerecht zu werden und neue Optimierungsansätze zu entwickeln. So wurden zum Beispiel für die Lagerung von Kleinteilen mehrheitlich klassische Schubladenschränke genutzt. Zwar war bzw. ist in Anlehnung an die SAP-Strategie von WFL mit SAP WM eine Lagerverwaltungssoftware im Einsatz, doch die Frage nach vorhandenen freien Lagerplätzen konnte immer häufiger nicht beantwortet werden. Probleme verursachten auch die unterschiedlichen Größen der Steckfächer in den Schubladenschränken, die wiederholt an das Lagergut anzupassen waren. Prozesszeiten verlängerten sich und die Platzsituation im Lager war zunehmend angespannt.
Modernisierung der Kleinteilelagerung durch Teilautomatisierung
Um diese Problematik in den Griff zu bekommen, waren Lagerlifte des Typs SSI LOGIMAT von SSI Schäfer für WFL von Beginn an im Fokus und mit ihnen eine Teilautomatisierung der Kleinteilelagerung und -kommissionierung: „Wir suchten eine Lösung, die individuell auf unsere Anforderung zugeschnitten ist. Diese Lösung ist deshalb so erfolgreich, da es mittlerweile ein etabliertes System im Markt ist, welches auf wenig Fläche sehr viel an verschiedenen Materialien lagern kann und darüber hinaus, neben einem stabilen und sicheren Betrieb, intuitiv zu bedienen ist“, unterstreicht Alexander Hofmann. Auch die Software-Kompetenz von SSI Schäfer in Verbindung mit der SAP-Expertise des Systempartners Status C, die in dieser Ausprägung einmalig auf dem Markt ist, war entscheidend für die Auftragsvergabe. „Wir wollten keine zusätzliche Software, die mit weiteren Schnittstellen inklusive Wartungs- und Aktualisierungsaufwand verbunden sein würde, sondern direkt in SAP arbeiten. Status C hat hier eine entsprechende Lösung, zugeschnitten auf unsere individuellen Bedürfnisse, zur Verfügung gestellt“, so Alexander Hofmann weiter.
Installation unter Beibehaltung baulicher Substanzen
Der Auftrag zur Lieferung von sechs SSI LOGIMAT Lagerliften inklusive Integration in die bestehende SAP-Umgebung wurde Anfang November 2019 vergeben. Die Einbringung der Lagerlifte in das Bestandsgebäude erfolgte bereits im Januar 2020. „Allerdings waren dabei etliche bauliche Herausforderungen zu meistern“, weiß Alfred Spicker, Leitung Dynamische Systeme, Business Unit Products & Equipment, bei SSI Schäfer. „Die vorhandene Bühne musste praktisch ausgeschnitten werden, um die Lager- und Kommissionierautomaten installieren zu können. Gleichzeitig hat WFL die Chance genutzt, die Bühne unter Optimierungsaspekten neu zu gestalten.“ SSI Schäfer unterstütze darüber hinaus bei der Konzeptfindung und Auswahl geeigneter Lagerbehälter sowie beim Umsiedlungsprozess von zunächst etwa 12.000 der insgesamt rund 15.000 Artikel im Kleinteile-Bereich.
Lagerdichte vertikal auf 70 m² Grundfläche gesteigert
Ab April 2020 fand der Hochlauf statt. Zuvor wurden die alten Schubladenschränke in Ausweichbereiche verlegt und die neuen Lagerlifte ebenfalls ohne wesentliche Einschränkungen im laufenden Betrieb befüllt. Der SSI-LOGIMAT-Bestand setzt sich in einem ersten Schritt aus zwei Reihen zu je drei zusammen. Sie sind mit jeweils 58 Tablaren ausgestattet und erlauben Zuladungen bis 550 kg. Pro Lift sind 64 Tablarwechsel in der Stunde möglich. Es kommen rund 15.000 LMB-Behälter - eigens für die Verwendung in Lagerliften konzipierte Spezialbehälter von SSI Schäfer - zum Einsatz, die auf die Tablartiefe von 800 mm optimiert wurden. Die Wahl fiel auf vier verschiedene Behältertypen der LMB-Reihe, die innerhalb eines Tablars variierbar und mit stabilen Trennwänden unterteilbar sind. Das ermöglicht eine schnelle und einfache Zuordnung der Artikel und verhindert ein Durchrutschen und Vermischen der Produkte. Die Tablare bieten einen direkten Überblick über die zu entnehmenden Teile und der manuelle Zugriff erfolgt ganz einfach ergonomisch von oben. Die zusätzlich initiierte Batchkommissionierung versetzt WFL in die Lage, mehrere Aufträge parallel abarbeiten zu können, sodass die Kommissionierleistung nochmals merklich gestiegen ist.
Lagerliftansteuerung in SAP ohne Drittsystem
Mittels SPS EasyConnect wurden die SSI LOGIMAT Lagerlifte außerdem direkt in das bestehende SAP-Umfeld von WFL integriert. Dieses SAP Add-on des Partners Status C ermöglicht eine Direktanbindung ohne zusätzliche Subsysteme. „Sämtliche Funktionen des Lagerlifts sind darin abgebildet“, erklärt Alfred Spicker. „In SAP generierte Transportaufträge werden so in Echtzeit an den Liften visualisiert und in Tablarbewegungen umgesetzt.“ Dank unmittelbarer Liftansteuerung geht die Abwicklung des Arbeitsvorrats schneller von der Hand, unterstützt durch anwenderfreundliche Touch-Screen-Oberflächen, die intuitiv bedienbar sind. SPS EasyConnect gewährleistet darüber hinaus ein Höchstmaß an Bestandssicherheit. Es findet keine doppelte Bestandsführung statt und zukünftige Software-Updates von SAP werden unmittelbar berücksichtigt.
Prestige-Projekt als Grundstein für weitere Optimierungen
„Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, zieht Alexander Hofmann Bilanz. „SSI Schäfer und Status C haben uns eine Lösung geliefert, die exakt unsere Anforderungen erfüllt. Auch die Zusammenarbeit und Implementierung ist trotz teils einiger Herausforderungen sehr gut verlaufen.“ Ein Highlight sei zudem die Umsetzung des straffen Zeitplans gewesen. „Zudem konnten wir die Pickleistung im Durchschnitt um bis zu 50 % steigern und haben durch den Einsatz des Liftsystems gleichzeitig 110 m² von 180 m² Lagerfläche eingespart, die nun anderweitig nutzbar ist.“
Gleichzeitig ist der Maschinenbauer heute wesentlich unabhängiger von der Personalverfügbarkeit aufgestellt, da alle sechs Lagerlifte durch eine einzige Person parallel bedient werden können. Im Anschluss an dieses Projekt hat WFL bereits weitere Prozessoptimierungen vorgenommen, darunter Hilfsmittelstationen an den Liften und einen Etikettendruck mit zentraler Druckstation. In Summe wurde unter anderem erreicht, dass heute statt im 2- nur noch im 1-Schichtbetrieb gearbeitet werden muss. Sollte das Kleinteilelagerspektrum weiter überproportional wachsen, lässt sich die Zahl der SSI LOGIMAT® Lagerlifte entsprechend erweitern. Platz wäre hinreichend vorhanden.