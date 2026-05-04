Ab April 2020 fand der Hochlauf statt. Zuvor wurden die alten Schubladenschränke in Ausweichbereiche verlegt und die neuen Lagerlifte ebenfalls ohne wesentliche Einschränkungen im laufenden Betrieb befüllt. Der SSI-LOGIMAT-Bestand setzt sich in einem ersten Schritt aus zwei Reihen zu je drei zusammen. Sie sind mit jeweils 58 Tablaren ausgestattet und erlauben Zuladungen bis 550 kg. Pro Lift sind 64 Tablarwechsel in der Stunde möglich. Es kommen rund 15.000 LMB-Behälter - eigens für die Verwendung in Lagerliften konzipierte Spezialbehälter von SSI Schäfer - zum Einsatz, die auf die Tablartiefe von 800 mm optimiert wurden. Die Wahl fiel auf vier verschiedene Behältertypen der LMB-Reihe, die innerhalb eines Tablars variierbar und mit stabilen Trennwänden unterteilbar sind. Das ermöglicht eine schnelle und einfache Zuordnung der Artikel und verhindert ein Durchrutschen und Vermischen der Produkte. Die Tablare bieten einen direkten Überblick über die zu entnehmenden Teile und der manuelle Zugriff erfolgt ganz einfach ergonomisch von oben. Die zusätzlich initiierte Batchkommissionierung versetzt WFL in die Lage, mehrere Aufträge parallel abarbeiten zu können, sodass die Kommissionierleistung nochmals merklich gestiegen ist.