Darüber hinaus sprach Angermeier Heinrich Schaller seinen Dank für dessen langjährige erfolgreiche Arbeit aus: „Sein Wirken in den letzten Jahren hat die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich sowie den gesamten Raiffeisen-Sektor, auch über die oberösterreichischen Landesgrenzen hinweg, nachhaltig vorangetrieben.“

Schwendtbauer, Jahrgang 1972, ist seit 2012 im Vorstand der RLB OÖ tätig und derzeit als Chief Financial Officer (CFO) unter anderem für die Bereiche Konzernrechnungswesen, Controlling und Beteiligungsmanagement verantwortlich. Der studierte Betriebswirt der Johannes Kepler Universität Linz hat sich in seiner bisherigen Laufbahn als Experte für Beteiligungsmanagement einen Namen gemacht. Unter seiner Führung wurde der Beteiligungsbereich neu strukturiert und durch zahlreiche Transaktionen erfolgreich ausgebaut, was zu einer kontinuierlichen Wertsteigerung des Portfolios führte. Darüber hinaus spielte er eine zentrale Rolle bei der Neuentwicklung der Finanzarchitektur der Bank.

Vor seiner Tätigkeit bei der RLB OÖ war Schwendtbauer als geschäftsführender Partner in der M&A- und Reorganisationsberatung aktiv. Diese umfangreiche Expertise bringt er nun in seine künftige Position als Generaldirektor ein. Die offizielle Übergabe der Leitung wird im Laufe des Jahres 2025 erfolgen.