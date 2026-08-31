Die Chinesen beherrschen den Markt, und diese Dominanz ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis dreier zusammenwirkender Faktoren: aggressive Kapitalspritzen, vertikal integrierte Lieferketten und ein regulatorisches Umfeld, das schnelle Iteration begünstigt. Dahinter steht eine Regierung, die humanoider Robotik hohe strategische Bedeutung beimisst. Die Zentren des Booms: Shenzhen im Süden und Hangzhou im Osten. Shenzhen beherbergt UBTECH, EngineAI und AgiBot-Zulieferer, Hangzhou ist Heimat von Unitree und Deep Robotics.

Während europäische Unternehmen oft Jahre investieren, um Sicherheit und Präzision einzelner Gelenke zu perfektionieren, verfolgen chinesische Hersteller wie Unitree einen „Fail-Fast“-Ansatz: neue Hardware-Generationen alle paar Monate, öffentliche Iteration, reale Daten im Tempo der Massenproduktion. Hinzu kommt die geografische Nähe zu Motoren-, Sensor- und Batterielieferanten in den Clustern. Dadurch schaffen chinesische Firmen in drei bis sechs Monaten, was westliche Start-ups 18 Monate kostet.

Dass der Druck auch bei etablierten europäischen Herstellern ankommt, bestätigt Tatjana Zakharova, die bei dem Münchner Unternehmen Franka Robotics für Marketing und Produktrobotik verantwortlich ist. Doch sie nimmt es als Herausforderung: „Die Konkurrenz ist stark, aus China, aus den USA und auch innerhalb Europas. Aber das ist gut so – sie zwingt uns, schneller zu werden, besser zu werden und Produkte zu entwickeln, die wirklich zu unserem Publikum passen“, sagt sie. Der deutsche Hersteller, eine Tochter von Agile Robots, bedient vor allem Forschung und Lehre, während die Konzernmutter die volle industrielle Automatisierung abdeckt.

Trotz dieser offensichtlichen Überlegenheit gibt sich TARS-Mitgründer und Chefwissenschaftler Ding Wenchao Gespräch mit dem INDUSTRIEMAGAZIN bescheiden. Er nennt den chinesischen Vorsprung zwar real, hält ihn aber nicht für entscheidend. „Unternehmen wie Kuka, Festo und Bosch gehörten zu den Pionieren der industriellen Robotik, und sie bleiben weiterhin hochrelevant für repetitive, klar definierte Aufgaben, die industrielle Zuverlässigkeit und Skalierung erfordern. Dieses Know-how sollte man keinesfalls abwerten“, glaubt Ding.

IONO Robotics: Wird dieses Start-up Österreichs Antwort auf Chinas Roboter-Offensive?

TARS selbst versteht sich nicht als klassischer Roboterbauer, sondern als Anbieter von „Embodied AI“ – verkörperter Intelligenz. „Unsere Roboter wiederholen nicht einfach nur vorprogrammierte Sequenzen“, erklärt Ding. „Wenn sich ein Kabelstecker während der Aufgabe verschiebt, nimmt unser Roboter die Situation neu wahr, plant neu und führt die Operation ohne menschliches Eingreifen zu Ende. Genau hier kann Embodied AI die klassische Industrieautomation sinnvoll ergänzen.“ Ding sieht darin Potenzial für Partnerschaften: europäische Ingenieursstärke bei Hardware, Aktoren und industrieller Integration, gepaart mit den Embodied-AI-Fähigkeiten von TARS – das ergebe eine schlagkräftige Kombination, glaubt er.