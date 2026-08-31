Humanoide Roboter in der Industrie : Chinas Roboter-Offensive trifft Europa: Der alte Maschinenbau sucht seine neue Rolle

31.08.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
China baut humanoide Roboter in Serie – und Europas Maschinenbau gerät unter Druck. Doch während Peking bei Tempo, Stückzahlen und KI-Robotik vorlegt, sucht Europa seine Chance in Sicherheit, Standards und industrieller Präzision.
China Humanoide Roboter

Humanoide Roboter gelten als nächste große KI-Frontier – und China gibt bei Tempo, Stückzahlen und Lieferketten derzeit den Takt vor.

- © Unitree; KI-generiert

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Erstveröffentlichung
31.08.2026
Letzte Aktualisierung
31.08.2026
Wolfgang Korne