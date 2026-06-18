Robotik aus Österreich : IONO Robotics: Wird dieses Start-up Österreichs Antwort auf Chinas Roboter-Offensive?

18.06.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Humanoide Roboter sollen nicht länger Showstücke bleiben, sondern in Fabriken arbeiten – im Schichtbetrieb, bei monotonen Tätigkeiten und unter europäischer Datenkontrolle. Das Linzer Start-up IONO Robotics will genau dort angreifen, wo China und die USA längst Tempo machen. Gründer Ümit Bas erklärt, warum die Industrie der erste echte Markt wird, welche Rolle Linz dabei spielen könnte – und weshalb ein Vier-Personen-Team vom europäischen Marktführer träumt.
Humanoider Roboter beim Gehen

Humanoider Roboter von IONO Robotics: Das Linzer Start-up will die Maschinen vom Showcase in reale Industrieanwendungen bringen.

- © Iono Robotics

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Erstveröffentlichung
18.06.2026
Letzte Aktualisierung
18.06.2026
Daniel Pohselt