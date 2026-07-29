Spektakuläre Videos gehören seit Jahren zum Erfolgsrezept des chinesischen Roboterherstellers Unitree. Seine Maschinen tanzen, schlagen Salti, führen Kung-Fu-Bewegungen aus oder ziehen Fahrzeuge. Mit dem GD01 hat das Unternehmen aus Hangzhou diese Inszenierung auf eine neue Stufe gehoben: Der beinahe drei Meter hohe Mecha-Roboter verfügt über ein Cockpit, in das ein Mensch einsteigen kann. Er kann sich auf zwei oder vier Beinen fortbewegen und soll rund eine halbe Tonne wiegen. Unitree bezeichnet ihn als ersten in Serie produzierten, transformierbaren Mecha seiner Art. Firmengründer Wang Xingxing erklärte gegenüber dem „Time Magazine“, dass neben dem Kampfsport auch eine Maschine aus James Camerons Film „Avatar“ als Inspiration gedient habe.

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Der GD01 dürfte vor allem Aufmerksamkeit erzeugen und Unitrees technische Fähigkeiten demonstrieren. Das kommerziell wichtigere Produkt ist jedoch der deutlich kleinere humanoide Roboter G1. Mit ihm will das Unternehmen langfristig nicht nur Forschungseinrichtungen und Entwickler, sondern auch Fabriken, Lagerhallen und möglicherweise private Haushalte erreichen. Nach Angaben von Unitree beginnt der Preis des rund 1,32 Meter großen und etwa 35 Kilogramm schweren Roboters derzeit bei 13.500 US-Dollar, wobei Steuern und Versand nicht enthalten sind. Je nach Ausführung besitzt der G1 zwischen 23 und 43 bewegliche Gelenke.