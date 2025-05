Es ist eine Entwicklung, die mit den aktuellen Verwirrungen um die weltweite Zollpolitik und um aufkeimende Handelskonflikte Fahrt aufgenommen hat, die aber eigentlich bereits seit der Covid-19-Pandemie zu beobachten ist: Unternehmen setzen sich strategisch mit der Resilienz ihrer Lieferkette auseinander. Wo früher einzig und allein niedrige Kosten entscheidend waren, ist aufgrund der zunehmenden Vulnerabilität der globalen Supply Chain die Strategie heute durch ein komplexeres Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren bestimmt: Low-Cost-Standorte bleiben wichtig, um große Mengen an Waren kostengünstig produzieren zu können, zugleich gewinnt aber Local Sourcing beziehungsweise Regional Sourcing an Bedeutung – nicht nur, um im Sinne des ökologischen Fußabdrucks die Transportwege kurz zu halten, sondern auch, um im Falle von Disruptionen auf dem Weltmarkt Waren nah am Kunden zu produzieren und zu lagern.

Sicherheitsbestände in europäischen Lagerstandorten können auch im Fall des Falles schnelle Lieferungen an den Kunden gewährleisten und kurzfristige Störungen überbrücken. Auch die Diversifikation der Lieferkette ist ein Thema, mit dem sich Unternehmen immer mehr beschäftigen, denn die zeitgerechte Lieferung einer essenziellen Komponente sollte eher nicht von einem einzigen Lieferanten abhängen – speziell dann nicht, wenn dieser sich in einer Weltregion befindet, die von Krisen bedroht sein könnte.