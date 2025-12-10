10 Top-Manager zum Handelskrieg : China gegen USA: Europas Industrie im Würgegriff der Supermächte

10.12.2025
Lesezeit: ca. 17 Minuten
Nexperia-Schock, chinesische Exportkontrollen, US-Sektorzölle: Die geopolitische Realität trifft Europas Industrie an ihren empfindlichsten Stellen. Während Washington und Peking eine neue Form gelenkter Märkte schaffen, müssen Europas Unternehmen reagieren: Mit Anpassungen in der Kosten- und Lieferantenstruktur - und weiteren Einschnitten.

Inhalt

2512 Online Aufmacher China USA Trump Xi

Seit der Verständigung zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatsund Parteichef Xi Jinping in Busan Ende Oktober herrscht in europäischen Industriekreisen eine ungewöhnliche Einigkeit.

- © WEKA Industrie Medien

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
10.12.2025
Letzte Aktualisierung
20.01.2026
Daniel Pohselt