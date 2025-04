Mario Gebetshuber arbeitet seit 1996 bei BRP-Rotax und war in verschiedenen Führungspositionen innerhalb des Konzerns tätig. Zuletzt leitete er den Standort BRP Mexico in Querétaro. Seine Erfahrungen aus internationalen Projekten wird er künftig in Gunskirchen einbringen.



„BRP-Rotax hat sich in den vergangenen Jahren als Standort für Produktion und Technologie bewährt. Ich möchte diesen Weg fortsetzen und die Position im Markt weiter stärken“, erklärt Gebetshuber.

Mit dem Wechsel an der Spitze setzt BRP-Rotax auf Kontinuität. Das Unternehmen dankt Wolfgang Rapberger für seine langjährige Arbeit und seine Leistungen. Mario Gebetshuber wird die Führung in einer stabilen Phase übernehmen, die es ihm ermöglicht, die Entwicklung des Unternehmens weiter voranzutreiben.