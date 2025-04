Auf mehreren Standbeinen zu stehen war schon in so mancher Krise eine unbezahlbare Stärke von HAI. Im vorigen Sommer erlebte der geschäftsführende Gesellschafter des Aluminiumhalbzeugeherstellers aus Ranshofen jedoch die Grenzen der Diversifizierung. 250 Jobs, davon 100 im Innviertel, musste Rob van Gils abbauen.

"Der Sparkurs war leider unvermeidbar und in seiner Konsequenz dennoch richtig", sagt der Manager heute. Denn in keinem der Kernmärkte des Unternehmens hätte es Licht am Ende des Tunnels gegeben. Und heute? "Wir hoffen, nicht weitere Einschnitte vornehmen zu müssen", sagt van Gils.