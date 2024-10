Projektmanagement bringt oft große Herausforderungen mit sich, da Teams zusammengestellt, Strukturen aufgebaut, und Stakeholder begeistert werden müssen. Das alles erfolgt in der Regel auch noch ohne direkte Weisungsbefugnis, über die Führungskräfte normalerweise verfügen. Damit diese – zugegebenermaßen herausfordernde – Übung gelingt, braucht es eine motivierende und inspirierende Persönlichkeit, Fachkompetenz und die Fähigkeit, den Zweck des Projekts klar zu kommunizieren. Nur so kann es gelingen, Projektmitglieder zu empowern und Zusammenarbeit und Produktivität zu fördern.



In meiner Forschung habe ich drei „Räume“ identifiziert, in denen wertvolle Leadership-Skills in Projekten erworben werden können:



Co-Creation-Space mit Sinnfaktor



Dieser Raum bezieht sich auf den gemeinsamen Sinn und Zweck eines Projekts, den „Purpose“. Projekte bieten eine konkrete Vision (und hier zeigt die Forschung, je konkreter, desto besser), die Mitarbeitende inspiriert, motiviert und zu Bestleistungen antreibt. Projektmanager müssen in der Lage sein, diese Ziele klar zu kommunizieren und mit dem unternehmerischen Sinn zu verbinden.



Social Space



Projekte bieten ein kollaboratives Umfeld, in dem Manager und High Potentials verschiedene Rollen ausprobieren und ihre Fähigkeiten in einem Teamkontext entwickeln können. Distributed Leadership ermöglicht es, dass junge Professionals lernen, wie sie andere motivieren und führen können – oft ohne formale Autorität. Hier geht es vor allem um Gemeinschaft, kollektives Lernen und den Aufbau eines starken Netzwerks.



Learning & Competence Space



Projekte sind hervorragende Plattformen für „Learning by Doing“ innerhalb kurzer Zeit. Angehende Führungskräfte übernehmen Verantwortung, leiten Sub-Teams und lernen unter realen Bedingungen. Diese Erfahrungen sind entscheidend für die Entwicklung von Leadership-Kompetenzen, insbesondere bei der Arbeit mit verschiedenen Stakeholdern, die wiederum unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnisse haben.



Dream of Projectification

In der modernen Arbeitswelt läuft vieles projektbasiert ab, was als „Projectification“ bekannt ist. Diese Arbeitsweise beeinflusst auch die Linienorganisationen, wo agile Elemente Einzug in den Arbeitsalltag halten. Die Wahl zwischen einer Karriere im Projektmanagement oder im klassischen Linienmanagement hängt meist von Lebensphase und individuellen Zielen ab.



Traditionelle Projektmanagement-Methoden schaffen notwendige Strukturen und ermöglichen es, gemeinsam Ziele zu erreichen. Moderne Projektleiter agieren zudem als Facilitatoren und leben die Prinzipien des Servant Leadership. Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem Teammitglieder Verantwortung und Initiative übernehmen können.



Projekte sollten daher als Bootcamps für die Entwicklung von Leadership-Skills genutzt werden. Dies gilt nicht nur für zukünftige Projektmanager, sondern vor allem auch die Entwicklung moderner Führungskräfte für die gesamte Organisation. Die intensive Lernerfahrungen, die in Projekten gemacht werden, sind – vor allem, was die Führungsarbeit anbelangt - für die berufliche Entwicklung unschätzbar wertvoll.



Kernkompetenz für Veränderung



Ein wunderbares Beispiel hierfür ist die OMV, die inmitten einer Transformation steht, die viele Projekte umfasst. Laut Stefan Engleder, Head of Business Projects and Consulting bei der OMV, ist Projektmanagement eine Kernkompetenz für erfolgreiche Veränderung und Transformation.



Engleder weiß, dass Projektmanagement und Leadership untrennbar miteinander verbunden sind, da beide einen starken Fokus auf Menschen, Kommunikationsstärke, Entscheidungskompetenz, Problemlösungsorientierung und die Fähigkeit, Teams zu begeistern, erfordern. Die Erfahrungen aus Projekten seien direkt auf die Führungsarbeit anwendbar, denn ein kommunikatives und kollaboratives Umfeld ist die beste Voraussetzung, um Herausforderungen zu begegnen und Chancen zu nutzen.





Über Martina Huemann



Martina Huemann ist Akademische Leiterin des Executive MBA Strategic Project Management der WU Executive Academy und Leiterin der Projektmanagement Group der WU Wien.