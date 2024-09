Green Leadership geht über herkömmliche Nachhaltigkeitsstrategien hinaus und integriert ökologische und soziale Verantwortung direkt in die Unternehmensführung, um somit sicherzustellen, dass Entscheidungen nicht nur kurzfristige ökonomische Vorteile, sondern auch langfristige ökologische und soziale Auswirkungen berücksichtigen. Es erfordert von Führungskräften eine ganzheitliche Denkweise und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und zu managen.



Wesentliche Merkmale von Green Leadership



Nachhaltigkeitsorientierte Vision



Green Leader lassen sich nicht nur von kurzfristigen Gewinnen leiten. Sie haben eine nachhaltige Zukunft im Blick und treffen entsprechende Entscheidungen. Ob es um Investitionen in erneuerbare Energien oder den Schutz von Naturressourcen geht – sie priorisieren langfristige Vorteile über kurzfristige Profite. Sie schaffen eine inspirierende Vision, die sowohl Mitarbeitende als auch Stakeholder motiviert, sich für nachhaltige Ziele einzusetzen.



Verantwortungsbewusstes Handeln



Green Leader sind sich der ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Entscheidungen bewusst. Sie handeln verantwortungsbewusst und setzen Maßnahmen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks ihres Unternehmens um. Ob es darum geht, den Energieverbrauch zu reduzieren, Abfall zu minimieren oder erneuerbare Energiequellen zu unterstützen – sie gehen mit gutem Beispiel voran.



Soziales Wohlbefinden



Green Leadership erstreckt sich auch auf das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen. Diese Führungskräfte legen Wert auf Work-Life-Balance, mentale Gesundheit und berufliches Wachstum. Indem sie ein unterstützendes Umfeld schaffen, ermöglichen sie ihren Teams, erfolgreich zu sein und gleichzeitig einen nachhaltigen Lebensstil zu pflegen.



Kulturelle Transformation und Mentalitätswandel



Sie fördern eine Unternehmenskultur, die Nachhaltigkeit als Kernwert betrachtet. Dies umfasst die Förderung von Teamarbeit, Zusammenarbeit und einer offenen Kommunikationskultur, in der Nachhaltigkeitsinitiativen und -ziele aktiv unterstützt werden. Sie regen auch weitere Stakeholder an, Initiativen zum Umweltschutz zu setzen.



Innovationsförderung



Nachhaltige Führungskräfte erkennen die Notwendigkeit von Innovationen, um ökologische Herausforderungen zu bewältigen. Sie schaffen eine Unternehmenskultur, die Kreativität und innovative Lösungen unterstützt und belohnt.



Ein Green Leader zeichnet sich durch eine besondere Kombination von Eigenschaften aus, die die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen, andere inspirieren und Veränderungen vorantreiben. Sie verbinden Umweltbewusstsein, strategische Weitsicht, Zusammenarbeit und Engagement, um positive Effekte für unseren Planeten zu erzielen.





Autor: Matthias Dietrich Executive Director Industrial & Construction Talentor Austria – Executive Search & HR Consulting