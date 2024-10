Die digitale Transformation von Unternehmen geht quer durch alle Branchen kontinuierlich weiter. Der aktuelle Anforderungskatalog beinhaltet neben den Themen Kostenoptimierung, neue Wertschöpfung oder personalisierte Kundenservices nun auch Nachhaltigkeit und Resilienz als neue Schwerpunkte.



„Es geht um die Fokussierung auf Kernkompetenzen und Kosteneffizienz sowie parallel um die Schaffung von Freiraum bzw. neuen Ressourcen für neue Wertschöpfung. Dazu kommt das große Thema Fachkräftemangel, gerade im schnelllebigen IT-Bereich mit rasch ändernden Anforderungen“, so Martin Ellesch, Vice President Managed Services der CANCOM Austria Gruppe (CANCOM Converged Services) zum aktuellen Bedarf der Betriebe.



Bei den operativen Einsatzszenarien betrifft das die komplette technologische Ebene und dazu die neuen gesetzlichen Regularien rund um NIS 2 und DORA. Auch im IT- und Cyber-Security-Umfeld sind Unternehmen mit zahlreichen neuen Bedrohungslagen konfrontiert. Die rasant zunehmende Interaktion zwischen Einzelpersonen, Unternehmen und Verwaltung schafft neue Schnittstellen und mögliche Einfallstore für Cyber-Attacken.



Serviceoffensive von CANCOM



Eine gesonderte Herausforderung für Betriebe und Verwaltung ist dann noch der Fachkräftemangel. „Besonders die öffentliche Verwaltung und das Gesundheitswesen müssen bedenken, dass bis 2040 mehr als jede/r Dritte in den Ruhestand gehen. Und ganz generell läuft aktuell auch noch die Pensionierungswelle der 1960er Jahrgänge“, so Martin Ellesch von CANCOM Austria.



Grundsätzlich haben heute schon viele IT-Abteilungen von Unternehmen und Verwaltung ihre liebe Not mit den immer umfangreicheren Anforderungen. Dazu noch die angeführten strategischen Themen und darüber hinaus sollten sie noch Innovationshub und Digitalisierungspartner für das Unternehmen sein. Irgendwann geht sich das alles nicht mehr aus.



Wie kann nun ein IT-Dienstleister Betriebe beim Fachkräftemangel unterstützen? „Es braucht ein breites Spektrum an Services und das reicht vom klassischen Outsourcing mit Personalübernahme über punktuelles Outtasking bis zu standardisierten Managed Services und eigens entwickelten (digitalen) Platformservices“ skizziert Ellesch von CANCOM Austria.



Cloud-Marketplace



Die bedarfsgenau einsetz- und skalierbaren Cloud-Services spielen hierbei eine wesentliche Rolle. CANCOM hat kürzlich einen eigenen Cloud-Marketplace eröffnet, wo Betriebe aus ganz individuellen Paketen wählen können. Auch im Kontext mit der geforderten Kosteneffizienz können diese cloudbasierten Managed Services punkten. Ein großer IT-Dienstleister kann die Skaleneffekte weitaus leichter bieten bzw. erreichen als eine kleinere betriebliche IT.



„Jedes Unternehmen ist anders und hat somit andere Bedürfnisse und Ansprüche an seine IT und die digitale Transformation. Das Motto von CANCOM lautet entsprechend: Das richtige Service für den richtigen Kunden“, ergänzt Martin Ellesch, Vice President Managed Services der CANCOM Austria Gruppe.