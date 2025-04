Kalsdorf bei Graz, 06.02.2025 – Die Klement Haustechnik GmbH, ein etablierter Anbieter im Bereich Heizungs-, Kälte-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz eingeleitet. Das Unternehmen sieht sich mit Verbindlichkeiten in Höhe von 5,67 Millionen Euro konfrontiert. Hauptursache ist der Verlust eines Großauftrags, der die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens erheblich beeinträchtigt hat.

Im Geschäftsjahr 2023 verzeichnete Klement Haustechnik einen Bilanzgewinn von 536.000 Euro, mit einem Gewinnvortrag von 873.600 Euro aus den Vorjahren. Das operative Ergebnis lag jedoch bei -337.000 Euro.