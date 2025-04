Einer, der Zuversichtsmanagement perfekt versteht, ist AVL-Chef Helmut List. „Österreich hat ein wirklich gutes Image. Wir müssen an dieses Land glauben und ich finde keine Gründe, es nicht zu tun", sagte er der "Kleinen Zeitung" zu seinem 80er. Davon rückte er zuletzt nicht ab: "Ich zweifle nicht daran, dass wir in Österreich und auch in Deutschland durch diese Phase durchkommen". Nur, wir werden uns anpassen müssen", so List, der nach den Kürzungen im Vorjahr für heuer keine größeren personellen Einschnitte sehe. An der eigenen Adaptionsfähigkeit zweifelt das Unternehmen nicht. "Der Transformationsdruck bringt zwar Herausforderungen mit sich, die aber mit der Fähigkeit einer flexiblen Reaktion auf die neuen Markt- und Kundenanforderungen als Chancen genutzt werden können", sagt CFO Yorck Schmidt dem INDUSTRIEMAGAZIN. So biete AVL List "im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern" ein Spektrum an Technologien – von Digitalisierung und Software bis hin zu Lösungen für Verbrennungsmotoren, Elektrifizierung, Brennstoffzellen und Fahrerassistenzsysteme. Und die Anwendungsbereiche würden sich nicht nur über die Automobilindustrie erstrecken, sondern auch Sektoren wie Bahn, Luft- und Schifffahrt. In den Abgesang auf den "kranken Mann Europas" stimmt er nicht ein. "Deutschland spielt weiterhin eine Schlüsselrolle in der globalen Automobilindustrie", ist Schmidt überzeugt.