Während bei PCs die Displays in den letzten Jahren immer größer geworden sind, haben Laptops diesen Trend nicht mitgemacht. Dabei gab es in der Vergangenheit bereits portable Computer mit übergroßen Displays, wie das Acer Predator 21X aus dem Jahr 2017 mit 21-Zoll oder das HP Pavilion 9000 aus dem Jahr 2007 mit 20,1-Zoll-Display. Es scheint jedoch, als gäbe es für mobile Computer eine natürliche Obergrenze – größere Geräte sind schlicht nicht mehr mobil genug. Dabei ergeben große Displays durchaus Sinn, vor allem für mobile Grafikaufgaben wie Rendering oder auch für übersichtliche Tabellendarstellungen. Wer sich heute auf dem Markt nach einem Modell mit „Big Screen“ umschaut, muss sich jedoch mit deutlich kleineren Anzeigen begnügen. Die größten Displays aktueller Laptops messen derzeit 18,4 Zoll.



Leistungsstark ist auch die übrige Hardware. Aktuelle Modelle setzen auf Grafikkarten der neuesten Generation von Nvidia, wie die RTX 4080 oder 4090, und werden meist von einem Intel Core i9-Prozessor der neuesten Generation angetrieben. Die Größe der mobilen Computer hat dabei noch einen weiteren Vorteil: Im Gegensatz zu kleineren Modellen bieten sie eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, Adapter sind nicht nötig. Doch das hat auch seine Nachteile: Mit einem Gewicht von über 3 kg sind diese Geräte nur bedingt mobil. Sie lassen sich zwar leicht von einem Büro ins nächste transportieren, doch für den Einsatz unterwegs sind sie den meisten Nutzern zu groß und zu schwer.



Razer Blade 18: Ein Multimedia-Spezialist



Das Razer Blade 18 zählt mit seinen 3,2 kg noch zu den leichtesten Laptops mit großem Display. Das 18,4-Zoll-Display gehört zu den größten, die derzeit in einem Laptop verbaut sind. Mit einer Auflösung von 3840 x 2400 Pixeln (Ultra HD+) bietet es zudem eine der schärfsten Darstellungen auf dem Markt. Die Bildwiederholfrequenz von 200 Hz macht das Razer Blade 18 zu einem echten Multimedia-Spezialisten. Es empfiehlt sich daher besonders für Content Creation, Video-Editing oder CAD-Arbeiten. Ein Nachteil im Business-Einsatz: Eine numerische Tastatur sucht man vergeblich. Das Razer Blade 18 ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, darunter auch mit einem 2K-Display mit 300 Hz Bildwiederholfrequenz und Mini-LED-Technik.



Allen Razer Blade 18-Modellen gemeinsam ist ein Thunderbolt 5-Port, der mindestens 80 Gbit/s Datenübertragung im synchronen Modus und bis zu 240 Watt Ladeleistung ermöglicht. Über ein entsprechendes Dock lassen sich zudem bis zu drei externe Monitore anschließen. Das Gerät unterstützt bereits WiFi 7, was in den meisten Nutzerumgebungen jedoch noch kaum Vorteile bringt.