Die Klimakrise verlangt nicht nur politische Antworten, sondern auch handfeste Lösungen aus der Wirtschaft – besonders aus der Industrie, die traditionell als großer Energie- und Ressourcenkonsument gilt. In Österreich zeigt sich ein klarer Trend: Immer mehr Unternehmen der Sachgüter produzierenden Industrie investieren gezielt in nachhaltige Technologien, optimieren ihre Energieversorgung und denken Produktionsprozesse neu. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf kurzfristigen Effizienzgewinnen, sondern auf einer umfassenden Transformation hin zu klimafreundlicher Wertschöpfung.

>>> Nachhaltigkeit in Österreich: Diese Unternehmen machen vor, wie es geht

Dabei geht es nicht um Symbolpolitik, sondern um messbare Fortschritte: eingesparte Gigawattstunden, reduzierte CO₂-Emissionen, intelligent gesteuerte Anlagen. Die vorgestellten Projekte machen deutlich, dass die Industrie nicht länger Teil des Problems, sondern ein zentraler Teil der Lösung sein kann – und dass in der konkreten Umsetzung oft weit mehr Potenzial steckt als in großen Ankündigungen.

Acht Unternehmen zeigen mit innovativen Projekten, wie Nachhaltigkeit in der Praxis funktioniert. Vom Einsatz grüner Energie über Wärmerückgewinnung bis hin zur Dekarbonisierung ganzer Produktionsprozesse reicht das Spektrum der Maßnahmen.

