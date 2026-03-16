Im Werk Cassino entstehen zwar weiterhin einige der strategisch wichtigen Modelle des Konzerns: der Alfa Romeo Giulia, der Stelvio sowie der Maserati Grecale. Doch das Produktionstempo reicht längst nicht mehr an frühere Zeiten heran. Noch vor wenigen Jahren war das Werk Cassino in der italienischen Region Latium ein bedeutender Pfeiler der Stellantis-Produktion – insbesondere für die Premiummarke Alfa Romeo. Doch die Zahlen aus dem Jahr 2025 offenbaren den dramatischen Absturz: Mit weniger als 18.000 gefertigten Fahrzeugen wurde ein historischer Tiefstand erreicht. Die Aussichten für 2026 sind sogar noch düsterer. Interne Prognosen sprechen von kaum mehr als 13.000 Einheiten, ein beispielloser Rückgang, der nicht nur ökonomische, sondern auch soziale Konsequenzen nach sich zieht.

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Den größten Anteil an der Fertigung haben Giulia und Stelvio, die mit insgesamt 14.378 Fahrzeugen rund drei Viertel der Produktion ausmachen. Der Maserati Grecale bleibt dagegen deutlich dahinter zurück und kommt auf weniger als 5.000 produzierte Einheiten. Besonders verhalten fällt die Nachfrage nach der elektrischen Variante des Maserati-SUV aus: Sie macht kaum mehr als vier Prozent der gesamten Stückzahlen aus.

In einer Region, deren wirtschaftliche Struktur eng mit der Automobilproduktion verknüpft ist, wirkt sich dieser Produktionsstillstand massiv auf das gesellschaftliche Gefüge aus. Besonders problematisch: Neue Modelle werden frühestens ab 2027 erwartet. Die chronische Unterauslastung des Standorts Cassino und das Ausbleiben konkreter Industriepläne nähren die Sorge, dass der Standort nur noch durch Ankündigungen und vage Versprechungen künstlich am Leben gehalten wird.