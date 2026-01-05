Das Jahr 2026 beginnt für das Stellantis-Werk in Cassino, wie das vergangene Jahr geendet hat – mit Stillstand. Türen bleiben geschlossen, Produktionsbänder ruhen, Beschäftigte befinden sich weiterhin in Solidaritätsverträgen. Der Konzern hat angekündigt, die Produktion bis mindestens zum 16. Januar auszusetzen, was die seit Mitte Dezember bestehende Produktionspause auf über einen Monat verlängert. Was einst als zukunftsweisender Standort galt, wird nun zum Sinnbild einer strategischen Krise, die tief in den Entscheidungen der vergangenen Jahre verwurzelt ist.

