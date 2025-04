Von den angemeldeten Forderungen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro entfallen 1,7 Milliarden Euro auf Banken und Finanzgläubiger. Laut KSV wurden 500 Millionen Euro vorläufig bestritten. Karl-Heinz Götze (KSV) betont die wirtschaftliche Notwendigkeit eines Investoreneinstiegs: „Bei einer Insolvenz würden die Gläubiger eine deutlich niedrigere Quote erhalten.“

Für Aufsehen sorgt ein Brief des KTM-Sanierers Stephan Zöchling an die Gläubigerbanken. Laut der „Presse“ kritisiert er, dass manche Banken eine Lösung „auf dem Rücken der MitarbeiterInnen der KTM AG verhindern“ wollten. Zudem hätten Banken in der Vergangenheit „fragwürdige Finanzierungen ermöglicht“. Einige Banken forderten laut Zöchling eine Quote von 50 bis 70 Prozent, obwohl im Insolvenzfall nur eine einstellige Quote realistisch wäre.