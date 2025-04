Die geplanten Maßnahmen resultieren laut Unternehmensangaben aus mehreren strukturellen Herausforderungen. Zum einen sind die Produktionsvolumina im Land- und Baumaschinensektor seit Jahren rückläufig. Auch mittelfristig sei keine Besserung in Sicht: „Diese werden auch in 2030 rund zehn Prozent unter dem Niveau von 2023 liegen und sich zudem in Richtung Asien und Amerika verlagern“, heißt es in einer Mitteilung von HELLA.

Zum anderen beeinflussen auch die hohen Standortkosten in Österreich sowie der steigende Margendruck durch Kunden und Mitbewerber die Entscheidung. Stefan van Dalen, Geschäftsführer der Business Group Lifecycle Solutions bei FORVIA HELLA, erläutert: „Der ohnehin schon hohe Wettbewerbsdruck im Land- und Baumaschinengeschäft hat sich weiter intensiviert. Das hat in der Konsequenz zur Folge, dass für den Standort Großpetersdorf in seiner derzeitigen Aufstellung nicht in ausreichendem Umfang Neuaufträge verbleiben und die Auslastung des Standortes absehbar leerläuft. Deshalb müssen wir jetzt verantwortungsvoll handeln und uns frühzeitig und vorausschauend auf die neuen Marktbedingungen einstellen.“