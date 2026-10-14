Über Jahrzehnte haben die deutschen Autohersteller ihre Verbrennungsmotoren selbst entwickelt und perfektioniert. Bei der Batterie, dem Herzstück des Elektroautos, gehen sie unterschiedliche Wege. BMW entwickelt Batteriezellen mit, überlässt die Großserienfertigung aber spezialisierten Herstellern. Mercedes setzt auf eigene Entwicklung, Zulieferer und Beteiligungen. Volkswagen verfolgt einen anderen Ansatz: Der Konzern will einen erheblichen Teil seiner Batteriezellen künftig selbst produzieren. Doch ausgerechnet dabei wird ein chinesischer Partner immer wichtiger.

In Sagunto, nördlich der spanischen Stadt Valencia, entsteht eine der zentralen Batteriefabriken von Volkswagen. Rund 2,3 Milliarden Euro sind für das Projekt vorgesehen. In der ersten Ausbaustufe soll das Werk eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 30 Gigawattstunden erreichen. Das entspricht ungefähr der Batteriekapazität für 750.000 kleinere Elektroautos wie den elektrischen Polo oder den Cupra Raval – pro Jahr.