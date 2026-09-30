Stellantis arbeitet an einer neuen Generation besonders günstiger Elektroautos für Europa. Produziert werden sollen die Fahrzeuge ab 2028 im italienischen Werk Pomigliano d’Arco. Noch offen ist allerdings, woher zentrale technische Komponenten stammen werden. Hinweise verdichten sich darauf, dass dabei die chinesische Stellantis-Beteiligung Leapmotor eine wichtige Rolle übernehmen könnte.

Fest steht zunächst: Stellantis hat sein sogenanntes E-Car-Projekt im Mai 2026 offiziell angekündigt. Geplant ist ein kleines, vollelektrisches und ausdrücklich auf einen niedrigen Preis ausgerichtetes Fahrzeug. Die ersten Autos sollen 2028 im Werk Pomigliano d’Arco bei Neapel vom Band laufen. Dabei soll es nicht bei einem einzelnen Markenmodell bleiben. Konzernchef Antonio Filosa erklärte bei der Vorstellung, Stellantis wolle entsprechende Fahrzeuge für mehrere Marken anbieten.

Damit kommen insbesondere die volumenstarken europäischen Marken des Konzerns ins Spiel. Zu Stellantis gehören unter anderem Fiat, Citroën, Peugeot, Opel und Lancia. Welche Marken tatsächlich Varianten des E-Car erhalten, hat der Konzern bisher allerdings nicht abschließend bekannt gegeben.