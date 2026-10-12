Die Europäische Union und China haben sich nach intensiven Verhandlungen auf eine weitreichende Begrenzung chinesischer Hybridauto-Importe verständigt. Künftig sollen jährlich zunächst maximal 350.000 entsprechende Fahrzeuge aus der Volksrepublik auf den europäischen Markt gelangen dürfen. Damit würden die Einfuhren im Vergleich zu den für 2026 erwarteten Mengen um mehr als die Hälfte sinken.

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll die Obergrenze jährlich um sechs Prozent angehoben werden. Die Regelung ist auf vier Jahre ausgelegt. Erste konkrete Umsetzungsschritte werden bereits für Anfang Dezember erwartet. Die vorgesehene Importbeschränkung soll insbesondere verhindern, dass europäische Automobilhersteller durch die wachsende Konkurrenz günstiger chinesischer Fahrzeuge weiter unter Druck geraten.