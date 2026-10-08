Die europäische Batterieindustrie steht vor einer grundlegenden Richtungsentscheidung. Während asiatische Unternehmen ihre Produktionskapazitäten kontinuierlich ausbauen, geraten europäische Hersteller durch hohe Kosten, lange Entwicklungszeiten und internationale Abhängigkeiten unter Druck. Ein direkter Preiswettbewerb mit den großen chinesischen Zellproduzenten erscheint unter diesen Voraussetzungen schwierig. Dennoch könnten sich für europäische Unternehmen neue Geschäftsfelder eröffnen – insbesondere dort, wo Batterien individuell entwickelt und unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt werden.

Wie groß der Abstand zur asiatischen Konkurrenz inzwischen ist, verdeutlichen Zahlen der Internationalen Energieagentur (IEA). Laut ihrem Global EV Outlook 2026 entfielen 2025 mehr als 80 Prozent der weltweiten Batteriezellproduktion auf China. Auch bei wichtigen Vorprodukten ist die Konzentration enorm: Rund 85 Prozent der globalen Produktion aktiver Kathodenmaterialien und mehr als 90 Prozent der aktiven Anodenmaterialien stammen aus China.

Hinzu kommt die starke Stellung des Landes bei der Rohstoffverarbeitung. Nach IEA-Angaben wurden bereits 2023 nahezu 65 Prozent des weltweit geförderten Lithiums in China raffiniert. Die Abhängigkeit europäischer Hersteller reicht damit weit über den Import fertiger Batteriezellen hinaus.