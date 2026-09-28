Ungarn stellt seine Industriepolitik gegenüber chinesischen Batterie- und Elektroautoherstellern neu auf. Die seit Mai 2026 amtierende Regierung von Ministerpräsident Péter Magyar überprüft staatliche Förderungen, Steuervergünstigungen und Genehmigungen für große internationale Investitionsprojekte, die unter der vorherigen Regierung von Viktor Orbán vereinbart worden waren. Dazu gehören auch milliardenschwere Projekte chinesischer Unternehmen. Eine im Juli angekündigte Untersuchung soll unter anderem klären, unter welchen Bedingungen staatliche Unterstützung gewährt wurde und welche Belastungen daraus für Staat, Beschäftigte, Kommunen und Umwelt entstanden sind.

Im Mittelpunkt steht unter anderem der Elektroautohersteller BYD. Das chinesische Unternehmen baut im südungarischen Szeged sein erstes Pkw-Produktionswerk in Europa auf. Erste Produktionsaktivitäten haben inzwischen begonnen, der vollständige Hochlauf steht jedoch noch aus. Mitte September erklärte BYD, die Massenproduktion in Szeged solle im kommenden Jahr beginnen. Gleichzeitig plant der Konzern bereits weitere Produktionsstätten in Europa.

Für BYD ist Ungarn weit mehr als nur ein Produktionsstandort. Bereits 2025 kündigte das Unternehmen an, sein europäisches Hauptquartier in Budapest anzusiedeln. Dort sollen unter anderem Vertrieb, Kundenservice, Fahrzeugtests und die Entwicklung speziell für den europäischen Markt bestimmter Modelle gebündelt werden. Nach Angaben des Unternehmens und der damaligen ungarischen Regierung sollen dadurch rund 2.000 Arbeitsplätze entstehen. BYD betreibt zudem schon länger eine Elektrobus-Produktion in Komárom.