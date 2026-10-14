Volkswagen setzt bei seiner elektrischen Kleinwagenoffensive auf eine Strategie, die bisherige Markengrenzen weitgehend aufhebt. Statt vier Fahrzeuge unabhängig voneinander zu entwickeln, nutzt der Konzern eine gemeinsame technische Architektur und verteilt die Produktion auf zwei Werke in Spanien. Das Ergebnis sind der Volkswagen ID. Polo, der ID. Cross, der Cupra Raval und der Škoda Epiq. Zusammen bilden sie die sogenannte Electric Urban Car Family.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Projekts reicht über die vier neuen Modelle hinaus. Volkswagen beziffert die erzielten beziehungsweise erschlossenen Synergieeffekte auf rund 600 Millionen Euro. Diese beziehen sich nach früheren Konzernangaben auf den gesamten Produktlebenszyklus und nicht ausschließlich auf die Fahrzeugentwicklung. Die gemeinsame Nutzung von Komponenten soll Einsparungen in Entwicklung, Beschaffung und Produktion ermöglichen.