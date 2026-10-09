Die Europäische Union soll künftig deutlich schneller und entschlossener auf unfaire Handelspraktiken anderer Staaten reagieren können. Dafür setzen sich Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer gemeinsamen Initiative ein. In einem Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordern beide Regierungschefs neue wirtschaftspolitische Instrumente, die innerhalb weniger Tage eingesetzt werden könnten.

Hintergrund sind wachsende Sorgen über systematische Wettbewerbsverzerrungen, staatliche Subventionen und die zunehmende Abhängigkeit europäischer Unternehmen von ausländischen Lieferanten. Nach Auffassung Berlins und von Paris reichen die bestehenden handelspolitischen Schutzmechanismen nicht mehr aus, um Europas wirtschaftliche Interessen wirksam zu verteidigen.