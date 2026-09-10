Als Donald Trump Ende Juli das Testgelände von General Motors in Milford im US-Bundesstaat Michigan besucht, liefert der Auftritt Bilder, die kaum besser zur wirtschaftspolitischen Botschaft des Präsidenten passen könnten. Trump lobt den größten US-Autobauer, würdigt Konzernchefin Mary Barra und präsentiert GM als Beispiel für die von ihm geforderte Rückkehr industrieller Produktion in die Vereinigten Staaten.

Der Besuch am 27. Juli 2026 war auch historisch: Nach Angaben von General Motors war Trump der erste amtierende US-Präsident auf dem mehr als 4000 Acres großen Milford Proving Ground, den der Konzern bereits 1924 eröffnet hatte. Rund 150 Meilen Teststrecken gehören heute zu dem Gelände, auf dem GM Fahrzeuge und neue Technologien erprobt.

Für Trump bietet GM derzeit tatsächlich viel Anschauungsmaterial für seine „America First“-Industriepolitik. Der Konzern baut seine Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten aus und verlagert mehrere wichtige Modelle zumindest teilweise aus Mexiko oder China in amerikanische Fabriken. Barra erklärte bei Trumps Besuch, GM werde allein 2026 mehr als 16 Milliarden Dollar für Fertigung sowie Forschung und Entwicklung in den USA ausgeben.