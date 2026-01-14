Anstelle der im Jahr 2024 eingeführten Zusatzzölle bietet die Europäische Union Elektroautoherstellern aus China nun die Möglichkeit, diese durch Mindestpreise zu umgehen. Laut neuen Leitlinien der EU-Kommission können sich Unternehmen verpflichten, für den Export in die EU verbindliche Mindestpreise festzulegen. Auf diese Weise könnten die Hersteller den zusätzlichen Zollbelastungen entgehen. Diese sollen jedoch nicht pauschal gelten, sondern für jedes Fahrzeugmodell individuell berechnet werden, wie aus dem Papier der Kommission hervorgeht. Ziel ist es, die schädlichen Auswirkungen staatlicher chinesischer Subventionen gezielt auszugleichen. Zudem sollen zusätzliche Maßnahmen Anreize schaffen, eine Umgehung der Zölle durch den Import anderer Fahrzeugtypen, etwa Hybridfahrzeuge, zu verhindern. Auch freiwillige Zusagen zu Investitionen in der EU sowie eine Begrenzung der Exportmengen sollen positiv berücksichtigt werden.

Wie es in den Leitlinien heißt, würden entsprechende Angebote von der Europäischen Kommission „objektiv und fair bewertet“. Eine zentrale Voraussetzung sei dabei, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen die durch Subventionen verursachten Wettbewerbsverzerrungen ausgleichen und eine mit den Zöllen vergleichbare Wirkung erzielen.