AVL List Zulieferer-Krise : AVL List unter Druck: Wie der Auto-Umbruch Österreichs Industriejuwel neu formt

22.07.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
AVL List galt lange als Kronjuwel der österreichischen Industrie. Doch Stellenabbau in Graz, kleinere Entwicklungsprojekte und die Wende bei E-Mobilität, Verbrennungsmotor und Hybrid setzen den Engineering-Riesen massiv unter Druck. Was hinter dem Umbau wirklich steckt.

Inhalt

Außenaufnahme des AVL-List-Hauptsitzes in Graz bei dramatischem Licht; der österreichische Engineering-Konzern steht wegen des Umbruchs in der Autoindustrie unter Restrukturierungsdruck.

AVL List in Graz steht unter Druck: Der Umbruch der Autoindustrie zwingt den Engineering-Konzern zu Stellenabbau, Restrukturierung und einer neuen Standortlogik.

- © AVL-List (mit KI verändert)

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Erstveröffentlichung
22.07.2026
Letzte Aktualisierung
22.07.2026
Daniel Pohselt