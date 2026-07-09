Das BMW Group Werk Steyr hat beim Hochlauf seiner Elektromotorenproduktion den nächsten wichtigen Schritt gesetzt. Seit Montag, 6. Juli 2026, werden die E-Antriebe für die Neue Klasse im Zweischichtbetrieb gefertigt. Damit steigt die Produktionskapazität am oberösterreichischen Standort auf mehr als 4.000 E-Motoren pro Woche. BMW kündigte zugleich an, die Kapazitäten in den kommenden Monaten weiter auszubauen.

Für das Werk ist dieser Schritt mehr als eine reine Produktionsausweitung. Steyr, jahrzehntelang vor allem als Motorenstandort für Verbrennungsmotoren bekannt, übernimmt innerhalb der BMW Group eine zentrale Rolle in der Elektromobilität. Erstmals in der Geschichte des traditionsreichen Werks läuft dort seit 2025 die Serienproduktion eines vollelektrischen Antriebs. Der E-Motor gehört zur sechsten Generation des BMW eDrive und ist für die neue Fahrzeuggeneration der Marke vorgesehen.