Hefei, Ostchina. Das „Wolfsburg des Ostens“, wie chinesische Medien den Standort nennen. Hier arbeitet Volkswagen an seiner Zukunft. Der Konzern entwickelt, testet und produziert Elektroautos, die speziell auf die Bedürfnisse chinesischer Kunden zugeschnitten sind. Dazu gehört der ID.UNYX 07, eine elektrische Limousine, die für einen grundlegenden Strategiewechsel steht.

Seine eigentliche Bedeutung steckt unter der Karosserie. Der UNYX 07 bringt erstmals Volkswagens neue, in China entwickelte Elektronikarchitektur in Serie. Sie bildet das digitale Nervensystem einer neuen Fahrzeuggeneration: zentrale Rechner, vernetzte Funktionen und Software-Updates über Funk.

Die Entwicklung dauerte nach Konzernangaben nur 18 Monate. Damit will Volkswagen beweisen, dass es mit der Geschwindigkeit chinesischer Autohersteller Schritt halten kann. „China Team is ready to deliver“, erklärte VW-China-Chef Ralf Brandstätter zum Produktionsanlauf. Das China-Team sei bereit zu liefern.

Die Ankündigung steht für einen bemerkenswerten Wandel. Jahrzehntelang brachte Volkswagen seine deutsche Automobiltechnik nach China. Nun entwickelt der Konzern verstärkt direkt vor Ort, bindet chinesische Technologiepartner ein und passt seine Fahrzeuge an die Anforderungen des dortigen Marktes an. Mehr als 20 neue elektrifizierte Modelle sollen allein 2026 auf den chinesischen Markt kommen.