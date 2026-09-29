XPeng wächst weiter, gleichzeitig steigt der Druck auf den chinesischen Elektroautohersteller, seine Entwicklungskosten besser in den Griff zu bekommen. Nun soll das Unternehmen seine interne Produktorganisation deutlich verschlankt haben. Statt bislang vier weitgehend eigenständiger Produktlinien soll es künftig nur noch zwei geben. Damit will XPeng Entwicklungsressourcen stärker bündeln, Doppelarbeit vermeiden und die Kosten neuer Fahrzeugprogramme reduzieren.

Über die Neuorganisation berichtete zunächst das chinesische Wirtschaftsmagazin 36Kr unter Berufung auf mehrere Personen aus der Branche. Auch CnEVPost und EV veröffentlichten entsprechende Berichte. Eine offizielle Bestätigung von XPeng lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am 29. September 2026 nicht vor.

Nach den Berichten verfügte XPeng bislang über die vier internen Produktlinien G, F, I und D. Diese Einheiten kümmern sich nicht lediglich um einzelne Fahrzeugmodelle, sondern übernehmen unter anderem Aufgaben bei Produktdefinition, Planung sowie Forschung und Entwicklung.