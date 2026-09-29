XPeng Elektroauto : XPeng zieht die Kostenbremse: Vier Entwicklungslinien sollen auf zwei schrumpfen
XPeng wächst weiter, gleichzeitig steigt der Druck auf den chinesischen Elektroautohersteller, seine Entwicklungskosten besser in den Griff zu bekommen. Nun soll das Unternehmen seine interne Produktorganisation deutlich verschlankt haben. Statt bislang vier weitgehend eigenständiger Produktlinien soll es künftig nur noch zwei geben. Damit will XPeng Entwicklungsressourcen stärker bündeln, Doppelarbeit vermeiden und die Kosten neuer Fahrzeugprogramme reduzieren.
Über die Neuorganisation berichtete zunächst das chinesische Wirtschaftsmagazin 36Kr unter Berufung auf mehrere Personen aus der Branche. Auch CnEVPost und EV veröffentlichten entsprechende Berichte. Eine offizielle Bestätigung von XPeng lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am 29. September 2026 nicht vor.
Nach den Berichten verfügte XPeng bislang über die vier internen Produktlinien G, F, I und D. Diese Einheiten kümmern sich nicht lediglich um einzelne Fahrzeugmodelle, sondern übernehmen unter anderem Aufgaben bei Produktdefinition, Planung sowie Forschung und Entwicklung.
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XPeng investiert Milliarden in Entwicklung – der Kostendruck steigt
Künftig sollen die Produktlinien F und I in der größeren G-Linie aufgehen. Übrig bleiben damit die Bereiche G und D. Die D-Linie soll weiterhin für die MONA-Familie verantwortlich sein. Dazu gehören Modelle wie der MONA M03 und der neue MONA L03. Alle anderen Fahrzeugprogramme sollen künftig weitgehend innerhalb der G-Linie gebündelt werden. Für Kunden bedeutet diese interne Neuordnung allerdings nicht, dass XPeng seine Modellpalette auf zwei Fahrzeuge reduziert. Es geht vielmehr darum, wie die Entwicklung und Planung hinter den Kulissen organisiert wird.
Dass XPeng bei seiner Organisation genauer auf die Kosten schaut, lässt sich anhand der jüngsten Geschäftszahlen nachvollziehen. Im zweiten Quartal 2026 gab das Unternehmen rund 2,91 Milliarden Yuan für Forschung und Entwicklung aus. Das waren 32,1 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal. XPeng begründete den Anstieg selbst vor allem mit der Entwicklung neuer Fahrzeugmodelle sowie höheren Investitionen in KI-Technologien.
Gleichzeitig bleibt das Unternehmen trotz verbesserter Bruttomarge defizitär. XPeng erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 19,74 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 2,9 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge erreichte 20,7 Prozent nach 17,3 Prozent im Vorjahreszeitraum.
XPeng bleibt trotz höherer Marge in den roten Zahlen
Unter dem Strich stand dennoch ein Nettoverlust von rund 1,34 Milliarden Yuan beziehungsweise etwa 200 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem ersten Quartal 2026, als XPeng noch 1,78 Milliarden Yuan verlor, verringerte sich das Minus. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 fiel der Verlust allerdings deutlich höher aus.
Gerade deshalb dürfte die interne Neuordnung wirtschaftlich relevant sein. Mehrere voneinander getrennte Entwicklungseinheiten benötigen eigene Managementstrukturen und können bei ähnlich positionierten Fahrzeugen zu Überschneidungen führen. 36Kr zufolge soll die Zusammenlegung deshalb Ressourcen konzentrieren und verhindern, dass unterschiedliche XPeng-Modelle intern mit ähnlicher Positionierung und Preisgestaltung gegeneinander antreten.
Auch bei den Führungskräften soll es Veränderungen gegeben haben. Der bisherige Verantwortliche der F-Linie soll demnach künftig innerhalb der G-Linie für die Produktdefinition zuständig sein. Der bisherige Leiter der I-Linie soll Aufgaben im internationalen Geschäft übernehmen, allerdings nicht den eigentlichen Fahrzeugvertrieb im Ausland. Auch diese Angaben stammen aus Branchenkreisen und wurden von XPeng bislang nicht öffentlich bestätigt.
XPeng startet neue Elektroautos, doch der Absatz kommt kaum voran
XPeng befindet sich derzeit in einer Phase mit zahlreichen neuen und überarbeiteten Fahrzeugen. Das Unternehmen erweitert sowohl sein Angebot reiner Elektroautos als auch seine Palette von Modellen mit Range Extender. Gleichzeitig steigen die Investitionen in Bereiche wie künstliche Intelligenz, eigene Chips, Robotaxis und automatisiertes Fahren.
Bei den Fahrzeugauslieferungen ist dieser Aufwand bislang jedoch nicht durchgehend in deutlich höheren Stückzahlen sichtbar. Im zweiten Quartal 2026 lieferte XPeng 103.295 Fahrzeuge aus. Das waren lediglich 0,1 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im August kam das Unternehmen auf 39.107 ausgelieferte Fahrzeuge, ein Plus von vier Prozent gegenüber August 2025.
Die Konsolidierung der Entwicklungsteams kommt somit in einer Phase, in der XPeng gleichzeitig wachsen, neue Fahrzeugsegmente erschließen und seine Kosten kontrollieren muss.
XPeng MONA L03 bleibt separat – und kommt nach Österreich
Eine besondere Rolle spielt dabei die günstigere MONA-Familie. Sie soll weiterhin separat innerhalb der D-Produktlinie geführt werden. Zu den jüngsten Modellen gehört der MONA L03, ein kompaktes SUV-Coupé, das XPeng inzwischen auch nach Europa bringt.
In Österreich wird der L03 nach offiziellen Angaben zu Preisen ab 36.600 Euro angeboten. Die ersten Kundenauslieferungen sind für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. In China gibt es das Modell sowohl als reines Elektroauto als auch als Range-Extender-Version. XPeng nennt für die chinesische Variante je nach Ausführung bis zu 650 Kilometer elektrische CLTC-Reichweite beziehungsweise beim Range Extender bis zu 1.380 Kilometer Gesamtreichweite nach CLTC. Damit bleibt die Produktpalette breit, während die Strukturen dahinter offenbar schlanker werden.
Volkswagen und XPeng bauen Parallelstrukturen in China ab
Ganz ungewöhnlich ist dieser Ansatz in der Autoindustrie nicht. Auch Volkswagen, das eng mit XPeng in China zusammenarbeitet, versucht derzeit, Entwicklungs- und Produktionsstrukturen stärker zu bündeln.
Volkswagen und XPeng entwickeln inzwischen gemeinsam Fahrzeuge und elektronische Architekturen für den chinesischen Markt. Im März 2026 startete beispielsweise die Produktion des gemeinsam entwickelten ID. UNYX 08 bei Volkswagen Anhui in Hefei. Das Fahrzeug entstand laut Volkswagen innerhalb von rund 24 Monaten.
Parallel reorganisiert Volkswagen seine eigenen Strukturen. Die Volumenmarken der sogenannten Brand Group Core werden in der Produktion zunehmend über Regionen statt über einzelne Marken und Werke gesteuert. Mehr als 20 Produktionsstandorte werden dabei fünf Regionen zugeordnet. Die jeweiligen Regionalleitungen übernehmen marken- und teilweise länderübergreifend Verantwortung für Planung, Steuerung und Logistik. Volkswagen verspricht sich davon schnellere Entscheidungen und weniger Parallelstrukturen.
Der Konzern verfolgt damit grundsätzlich ein ähnliches Ziel wie XPeng mit seiner gemeldeten Neuorganisation: weniger doppelte Arbeit, stärker gebündelte Ressourcen und kürzere Entscheidungswege.
XPeng steht vor der Effizienzfrage: Sparen, ohne langsamer zu werden
Für XPeng dürfte entscheidend sein, ob diese Verschlankung tatsächlich die Entwicklungskosten senkt, ohne das hohe Tempo bei neuen Modellen und Technologien auszubremsen. Der Hersteller verfügt zwar weiterhin über eine solide Liquiditätsposition von rund 40,5 Milliarden Yuan zum Ende des zweiten Quartals 2026. Die gleichzeitig steigenden Forschungs- und Entwicklungsausgaben zeigen jedoch, warum Effizienz innerhalb der Organisation zunehmend an Bedeutung gewinnt.