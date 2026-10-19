Deutschland und Frankreich haben sich auf eine gemeinsame Position zur Zukunft des Verbrennungsmotors verständigt. Die beiden Regierungen bestätigten die Einigung am Freitag, dem 16. Oktober 2026, nach intensiven Verhandlungen am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Der Kompromiss sieht vor, das CO₂-Reduktionsziel für neue Pkw ab 2035 von bisher 100 auf 90 Prozent zu senken. Die verbleibenden zehn Prozent müssten nach dem deutsch-französischen Vorschlag nicht mehr kompensiert werden.

Damit könnten auch nach 2035 weiterhin neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zugelassen werden. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach nach den Verhandlungen von einem Durchbruch. „Das Verbrenneraus ist damit Geschichte“, erklärte er in Brüssel. Allerdings müssen die Änderungen erst auf europäischer Ebene beschlossen werden.

Die Einigung ist Teil eines größeren industriepolitischen Kompromisses. Deutschland erhält Unterstützung für flexiblere Emissionsvorschriften, während Frankreich seine Forderung nach einer stärkeren Förderung europäischer Automobilproduktion voranbringen kann.